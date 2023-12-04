Молодые специалисты различных сфер встретились с руководством района, затем отправились на экскурсию в Жиличи.

Сегодня для 30-ти юношей и девушек - молодых специалистов сельскохозяйственных организаций, социальной, педагогической сфер и других, организована экскурсионная поездка в дворцово-парковый комплекс Булгаков в Жиличах.
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