Как приготовить идеальное варенье из черной смородины: топ-6 традиционных и оригинальных рецептов с пошаговыми инструкциями

SI

Sergey Ivanov

Если вы решите последовать этим рецептам- то подумайте вот над чем: Ценность смородины- в витамине С! Но витамин этот капризен. Он полностью разрушается при варке. А еще- не выносит контакта с железом (железная миска, железный нож...). А поэтому плюньте в глаза этому безграмотному автору! Он попросту путает витамин С с лимонной кислотой. И то и другое присутствуют в смородине. Оба вещества кисленькие на вкус. Разница только в том, что витамин С жизненно необходим (особенно детям!), в то время как лимонная кислота- просто вкусовая составляющая, от которой никакой пользы. Если вы хотите запасти на зиму витамин С- то поступайте так: Берем 5 кг сахара и 3.5..4 кг смородины. Смородину надо выбирать с черной блестящей кожицей. Матовые ягоды использовать не следует. Затем перемешиваете все это и давите толкушкой. Не увлекайтесь! Целая ягода сохранит больше витаминов, чем сок из нее! Поэтому ваша задача- давить ягоды до тех пор, пока не выделится достаточно сока, чтобы растворить сахар. Остальные пусть так и останутся целыми. Затем- раскладываете по банкам, закупориваете и укладываете на зиму в холодильник. Есть такое лакомство надо понемногу, растягивая запасы до первой весенней зелени. Дело в том, что наш организм может многие витамины синтезировать сам. Некоторые- откладывать про запас в печени. Витамину С и в этом не повезло! Организм не умеет его ни синтезировать, ни накапливать. Поэтому важно соблюдать регулярность. Особенно это касается детей, у которых в осенне- зимний период возникает сильный дефицит этого витамина. И не надо класть смородину в чай! Горячий чай успеет уничтожить часть витамина, прежде чем вы допьете чашку. Детям лучше всего давать бутерброд, намазанный смородиной. И еще: Витамин этот легко разлагается уже при комнатной температуре. Поэтому хранить запас надо в холодном месте! Ну, а если поверху появилась плесень- то это уже означает, что витамина там почти не осталось.... И еще: Конечно, вы всегда можете сходить в аптеку и купить пакет аскорбинки (то есть, витамина С). Только имейте в виду: В смородине содержится комплекс веществ, которые являются для витамина С синергетиками- то есть, усиливают его действие. Поэтому таблетка аскорбинки- все- таки хуже, чем ложка смородины!