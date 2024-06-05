На Урале для малых и средних предприятий вводят квоту на трудоустройство инвалидов. Заводы уже освоили этот кадровый ресурс

С 1 сентября 2024 года в Свердловской области вступит в силу закон, который устанавливает квоту для приема инвалидов на малые и средние предприятия: в коллективах от 36 до 100 человек должны работать 2% людей с ограниченными возможностями здоровья.
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