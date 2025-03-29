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Кубок Англии. 1/4 финала. «Фулхэм» против «Кристал Пэлас», «Брайтон» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» встретится с «Борнмутом» в воскресенье

В субботу «Фулхэм» будет противостоять «Кристал Пэлас», «Брайтон» сыграет с «Ноттингем Форест». В воскресенье «Престон» сыграет с «Астон Виллой», «Ман Сити» встретится с «Борнмутом».

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