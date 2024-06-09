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Татар-информ

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Суровые духи тайги, ледяные иглы озера, нерпы и уха из омуля: Байкал глазами туриста

Суровые духи тайги, ледяные иглы озера, нерпы и уха из омуля: Байкал глазами туриста

С открытием прямого рейса в Улан-Удэ уникальное озеро Байкал стало в разы ближе для казанцев. «Татар-информ» рассказывает, что на Байкале стоит увидеть своими глазами, где можно увидеть нерпу, что необходимо взять с собой и как правильно подготовиться к встрече с дикой природой.

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