Суровые духи тайги, ледяные иглы озера, нерпы и уха из омуля: Байкал глазами туриста

С открытием прямого рейса в Улан-Удэ уникальное озеро Байкал стало в разы ближе для казанцев. «Татар-информ» рассказывает, что на Байкале стоит увидеть своими глазами, где можно увидеть нерпу, что необходимо взять с собой и как правильно подготовиться к встрече с дикой природой.