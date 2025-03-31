Сторонники Асада обстреляли патруль сил безопасности Сирии

Сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада обстреляли патруль сил безопасности, подчиняющихся новым властям страны, сообщает 31 марта пресс-служба МВД переходного правительства арабской республики в официальном Telegram-канале.
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