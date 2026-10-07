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Царьград

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НАТО готовит "теорию победы": Каким будет план на случай конфликта с Россией

НАТО готовит "теорию победы": Каким будет план на случай конфликта с Россией

В Варшаве 12 октября планируется представить документ НАТО под названием "Теория победы". С докладом выступит главнокомандующий объединёнными силами альянса в Европе Алекс Гринкевич.

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