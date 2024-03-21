Затравили "хорошистку". Беду едва успели остановить: 14-летняя школьница собралась стрелять

Источник рассказал о задержании 14-летней девочки-"хорошистки", которую затравили одноклассники. После очередной ссоры школьница пообещала расстрелять людей в казанской мечети и школе, зарезать директора и обезглавить классного руководителя.
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