На Соловках подвели итоги всероссийского художественного конкурса

На второй этап конкурса было прислано свыше ста оригинальных работ, из которых предстояло выбрать самые достойныеВ состав жюри конкурса «Мои Соловки» вошли член Союза художников России Александр Менухов, клирик Свято-Троицкого храма г.
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