Посол Андреев: российские дипломаты не поедут на мероприятия по случаю годовщины освобождения Освенцима

ВАРШАВА, 26 января, ФедералПресс. Российские дипломаты не будут участвовать в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), организованных Польшей.
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