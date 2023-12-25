Добрый Мир
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Добрый Мир

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Новейшая российская ракета: "За 30 минут поразим любую цель в мире!" Испытания завершены... Рассказываю, что ждет мир

Новейшая российская ракета: "За 30 минут поразим любую цель в мире!" Испытания завершены... Рассказываю, что ждет мир

Вчера 1,5K прочитали Это одна из самых быстрых ракет в мире. И, возможно, одна из самых совершенных.

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Комментарии
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A
Andrey
Выше 1 космической - хорошо!
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