Заклятые оппоненты России потянулись в Межпарламентский союз

Представители более пятидесяти стран Межпарламентского союза (МПС), который насчитывает 180 национальных парламентов-участников, уже подписались под текстом российской декларации, подготовленной в связи с массовым убийством людей в Красногорске 22 марта 2024 года.
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