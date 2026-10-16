В Новосибирске на 43-м году жизни умер Иван Сопроненко — обвиняемый по делу о хищении более 3 млрд рублей при строительстве шести школ, чьё рассмотрение Центральный районный суд начал в феврале 2026 года.
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