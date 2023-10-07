Инфекционист Поздняков, как протекает новый штамм COVID-19 "Эрис"

ТАСС/Гавриил Григоров Штамм коронавируса "Эрис" более заразен, чем предыдущие из-за наличия около пяти новых мутаций в S-белке, но протекает на порядок легче, заявил врач-инфекционист, главврач "Инвитро-Сибирь" и к.
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