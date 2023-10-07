РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    ничего  что  это оскорбление   чеченских  бойцов сво?  ясно  теперь,кто  для  них  герои,,,,,Сыну Кадырова Ада...
  • Дмитрий Бакланов
    Европа борется с нашими капиталистами."Европа может быт...
  • Надежда
    Царствие небесное..."Жила каждой роль...

Инфекционист Поздняков, как протекает новый штамм COVID-19 "Эрис"

Инфекционист Поздняков, как протекает новый штамм COVID-19 "Эрис"

ТАСС/Гавриил Григоров Штамм коронавируса "Эрис" более заразен, чем предыдущие из-за наличия около пяти новых мутаций в S-белке, но протекает на порядок легче, заявил врач-инфекционист, главврач "Инвитро-Сибирь" и к.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх