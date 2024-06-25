SHAMAN назвал причину попадания под санкции Евросоюза

Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, начал свою творческую карьеру относительно недавно, однако за эти несколько лет он успел завоевать сердца миллионов людей и стать неким символом силы духа и родины.
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