Книга, которая помнила В сентябре после войны Хогвартс пах камнем, свежей штукатуркой и чем-то неуловимо горьким — словно здание пыталось избавиться от дыма, но ещё не решило, хочет ли забыть, что случилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым