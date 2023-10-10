Без пиара наступление ВСУ глохнет – события на Ближнем Востоке сказываются на украинских атаках. Холодный фронт: почему Киев боится предстоящих морозов и наших физкультурников.
УДАР ПАЛЕСТИНЦЕВ ОСТАНОВИЛ НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ
Комментарии
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Наталья Волкова
Да уж. Пусть нарко карлик бежит куда хочет, спасает наворованное.
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2 час.
СимАчка Пушистая
ему только в соседнюю галактику теперь. В этой под ногами горит уже.
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1 час.
Надежда
А зеблан залудил очередную дорожку и выдал заученную мантру: "Во всем виновата Россия")😏
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35 мин.
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