© Министерство обороны РФМинистр обороны России Андрей Белоусов заявил, что НАТО, Евросоюз и Украина идут по пути эскалации, а особую опасность представляет ускоренная милитаризация Европы.
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