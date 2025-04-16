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МГНЦ им.Бочкова: впервые в мире у одного пациента нашли две несочетаемые болезни

МГНЦ им.Бочкова: впервые в мире у одного пациента нашли две несочетаемые болезни

Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова (МГНЦ) впервые в мире зафиксировали две несочетаемые болезни у одной пациентки: гетерозиготную семейную гиперхолестеринемию и гетерозиготную ситостеролемию.

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Олег Поветьев
Все из за еды в магазинах химия!
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