МГНЦ им.Бочкова: впервые в мире у одного пациента нашли две несочетаемые болезни

Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова (МГНЦ) впервые в мире зафиксировали две несочетаемые болезни у одной пациентки: гетерозиготную семейную гиперхолестеринемию и гетерозиготную ситостеролемию.
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