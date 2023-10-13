В Москве задержан мигрант-шпион, работавший на Украину

Кальян

Путин В.В сказал мигрантов гастаров Таджиков Узбаков не трогать в России , сказал что пускай откармливаются пока ,после выборов на следующий год 2024 год придет другой глава страны в России, а Путин свою кандидатуру не будет выставлять он устал уже бизнесом хочет занятся крутым бизнесом хочет устроить ,, Сафари,, охоту на них на таджиков и узбаков с Шойгу всех будут вылавливать и в товарных вагонах вывозить будут в Туву в горы и леса Тувы и там у Россиян богатых Росиян будет ,,Сафари,, за большие деньги ,так что граждане России не трогайте мигратов гастаров Таджиков шкуры не им не портитить ,мне эту новость по секрету один чиновник рассказал когда мы бухали самогон в колективе ...А что запросто ,если не чего не делают с мигратами гастарами таджиками узбаками значит к этому и идет у нас в народе так говорят ,,Что у пьяного на языке ,то у трезвого в голове,.