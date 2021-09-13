Медвежий угол

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Небратья, несестры, некумовья: на Украине не осталось пророссийских сил

Небратья, несестры, некумовья: на Украине не осталось пророссийских сил

Достаточно часто приходится слышать недовольство тем, что Украине в России уделяется столько внимания.

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Ирина
При всём моем отрицательном отношении к благодетелю антисоветской клики Путину -он не настолько тоталитарист ,как враги коммунистов ,захватившие другие республики СССР ,он разрешил Коммунистическую партию ,позволяет людям высказывать свое положительное отношение к СССР . Естественно ,после захвата УССР антисоветской кликой ,там остались и просоветские и пророссийские люди ,но враги СССР проводят против них репрессии ,запугивают ,"затыкают рты " им .
Игорь Ткаченко
Дура ты))) Дай таким дурам, как ты, волю, тут будет хуже, чем там. Чё? Не хватает кружевных труселей?
Vlad Rum
Такую дурь читать тошно. Как мама говорила, если один дурак выпрыгивает с пятого этажа в окно, совсем не значит, что надо следовать его примеру. Кому там так сильно зудит? Время все расставит на свои места. А Россия не должна спасти и дать. От неё ждут примера, как должно развиваться социальное государство. А у нас капиталы компрадорского олигархата только развиваются. Что ж не раздражаться, если старший брат в дерьме, а пример и помощи попросить не у кого?
Игорь Ткаченко
А что, автор пишет о том, что мы должны помочь? Развиваются не олигархи, а маразм в твоей башке от частого чтения идиотизма в инете
Александр Иванов
Осем такая суета, если нет пророссийких сил? Сидите ровно на попе!!
Игорь Ткаченко
Так все и сидят. Это только тут в инете истерят. Посмотрите, сколько русскоязычных каналов с Украины в ютюбе, которые не занимаются политикой.

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