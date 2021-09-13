Небратья, несестры, некумовья: на Украине не осталось пророссийских сил

Медвежий уголПолитикаНебратья, несестры, некумовья: на Украине не осталось пророссийских сил Достаточно часто приходится слышать недовольство тем, что Украине в России уделяется столько внимания.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаПри всём моем отрицательном отношении к благодетелю антисоветской клики Путину -он не настолько тоталитарист ,как враги коммунистов ,захватившие другие республики СССР ,он разрешил Коммунистическую партию ,позволяет людям высказывать свое положительное отношение к СССР . Естественно ,после захвата УССР антисоветской кликой ,там остались и просоветские и пророссийские люди ,но враги СССР проводят против них репрессии ,запугивают ,"затыкают рты " им .Игорь ТкаченкоДура ты))) Дай таким дурам, как ты, волю, тут будет хуже, чем там. Чё? Не хватает кружевных труселей?Vlad RumТакую дурь читать тошно. Как мама говорила, если один дурак выпрыгивает с пятого этажа в окно, совсем не значит, что надо следовать его примеру. Кому там так сильно зудит? Время все расставит на свои места. А Россия не должна спасти и дать. От неё ждут примера, как должно развиваться социальное государство. А у нас капиталы компрадорского олигархата только развиваются. Что ж не раздражаться, если старший брат в дерьме, а пример и помощи попросить не у кого?Игорь ТкаченкоА что, автор пишет о том, что мы должны помочь? Развиваются не олигархи, а маразм в твоей башке от частого чтения идиотизма в инетеАлександр ИвановОсем такая суета, если нет пророссийких сил? Сидите ровно на попе!!Игорь ТкаченкоТак все и сидят. Это только тут в инете истерят. Посмотрите, сколько русскоязычных каналов с Украины в ютюбе, которые не занимаются политикой.Комментировать
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