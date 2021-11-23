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Nikkei: Токио форсирует переговоры с Австралией о новом военном соглашении

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии активизирует переговоры с Австралией о заключении нового соглашения о военном сотрудничестве, которое призвано максимально упростить условия проведения совместных учений вооруженных сил двух стран.

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