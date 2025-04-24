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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Финансирование «Авангарда» может быть сокращено. Журналистка Тубольцева написала: «Если правильно поняла, часть средств будет перераспределена в пользу СКА»

Об этом сообщает «ВсеПроСпорт». Главная причина уменьшения финансирования – финансовые трудности у «Газпрома».

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