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8 ноября Тулу ждет пасмурная погода, дожди и +5 градусов тепла

8 ноября Тулу ждет пасмурная погода, дожди и +5 градусов тепла

Во вторник, 8 ноября, в Туле и области ожидается пасмурная погода и дождь, а столбики термометров поднимутся до +5 градусов, согласно данным, предоставленным порталом Gismeteo.

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