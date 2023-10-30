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Легкоатлетка Магучих рассказала о письме от чемпионки Игр Ласицкене

Легкоатлетка Магучих рассказала о письме от чемпионки Игр Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в эфире YouTube-канала Евгения Пронина рассказала, что после чемпионата мира, который прошел в июле 2022 года в Орегоне, она получила письмо от олимпийской чемпионки, российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене.

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