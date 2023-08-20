«Адмирала Кузнецова» берут на буксир банкиры

Вячеслав Денисов

Помнится, что самый крупный плавучий док, оказавшийся в загребущих ручонках частной компании приказал долго жить, т.к. «эффективные манагеры» экономили на его содержании! При этом чуть не погубил авианосец, стоявший в доке! Интересно, что ни за передачу стратегического объекта в частные руки, ни за его гибель никто не ответил! Свои, однозначно…