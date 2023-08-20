БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Адмирала Кузнецова» берут на буксир банкиры

«Адмирала Кузнецова» берут на буксир банкиры

Передача ОСК в управление Костину — обкатка новой схемы разгосударствления? Сергей Аксенов Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Материал комментируют: Илья Гращенков Константин Сивков Никита Масленников Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) перейдет в управление Внешторгбанка.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Помнится, что самый крупный плавучий док, оказавшийся в загребущих ручонках частной компании приказал долго жить, т.к. «эффективные манагеры» экономили на его содержании! При этом чуть не погубил авианосец, стоявший в доке! Интересно, что ни за передачу стратегического объекта в частные руки, ни за его гибель никто не ответил! Свои, однозначно…
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