Передача ОСК в управление Костину — обкатка новой схемы разгосударствления? Сергей Аксенов Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Материал комментируют: Илья Гращенков Константин Сивков Никита Масленников Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) перейдет в управление Внешторгбанка.
«Адмирала Кузнецова» берут на буксир банкиры
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Помнится, что самый крупный плавучий док, оказавшийся в загребущих ручонках частной компании приказал долго жить, т.к. «эффективные манагеры» экономили на его содержании! При этом чуть не погубил авианосец, стоявший в доке! Интересно, что ни за передачу стратегического объекта в частные руки, ни за его гибель никто не ответил! Свои, однозначно…
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