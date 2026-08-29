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Шняги.Нет

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Циничная подборка: черный юмор без тормозов

Циничная подборка: черный юмор без тормозов

Для тех, чей внутренний циник давно просит чего-то погорячее, — новая порция отборного черного юмора и шуток ниже пояса.

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