Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Роняющий свой кал на ходу Панин* признался в работе на Госдеп

Роняющий свой кал на ходу Панин* признался в работе на Госдеп

В награду за «хорошую работу» Панин получил от Госдепа паспорт США.Собственно, всё более теряющий человеческий облик Панин, официально подтвердил давно известный факт – с релокантами "работают" западные спецслужбы.

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Комментарии
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Nana Абраменко
но посему от российкого гражданства не отказывается????????????????
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