МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. Журналист из Ирландии Чей Боуз в социальной сети X выразил мнение, что санкции Европейского Союза против России оказывают негативное влияние не только на страну-цель, но и на простых граждан ЕС.
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