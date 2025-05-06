Акционеры VK одобрили предложение провести допэмиссию акций на сумму до 115 мл...

Акционеры VK одобрили предложение провести допэмиссию акций на сумму до 115 млрд рублей30 апреля 2025 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров МКПАО «ВК» (VK), прошедшее в форме заочного голосования по поводу предложения совета директоров об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.
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