РИА Новости: объем валютных сбережений россиян в октябре упал до минимума

Вклады за рубежом впервые превысили отметку в 80 миллиардов долларов Объём валютных сбережений россиян на руках в октябре 2024 года уменьшился до минимума с февраля 2022 года и составил 93,3 миллиарда долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии