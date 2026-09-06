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Регионы России

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Дмитрий Губерниев прокомментировал трансфер Андрея Мостового в «Локомотив»

Дмитрий Губерниев прокомментировал трансфер Андрея Мостового в «Локомотив»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью рассказал о переходе полузащитника Андрея Мостового из петербургского «Зенита» в московский «Локомотив» на правах аренды до конца сезона 2026/27 годов.

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