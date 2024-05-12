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А за что вас любить?

А за что вас любить?

"Братья, пора поднять голову": таджики в ответ на проверки при въезде в Россию готовы пойти на решительные меры Пока Эмомали Рахмон вьется ужом около своего российского коллеги в надежде на то, что тот смилостивится и снимет ограничения на въезд в Россию его соотечественникам, таджики, успевшие обзавестись российским гражданством, навострили лыжи в европейские страны.

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