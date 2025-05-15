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«Ъ»: в России ставки по автокредитам на новые авто упали до 17% годовых

«Ъ»: в России ставки по автокредитам на новые авто упали до 17% годовых

В апреле в России ставки по автокредитам на новые авто упали до 17% годовых — это минимальный показатель с октября 2023 года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

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