Замглавы отдела выездных проверок ФНС обвинили в получении взятки

Замглавы отдела выездных проверок №1 межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам №3 Виталия Ивахника объявили в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
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