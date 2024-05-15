CNN: Успешное наступление русских войск под Харьковом нарушило планы Зеленского поехать в Испанию

Президент Украины отменил несколько зарубежных визитов, намеченных на конец этой рабочей недели.Из-за тяжелой внутренней ситуации на фронте Владимир Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию, запланированные на эту пятницу и субботу.