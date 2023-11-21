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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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❗️❗️❗️ Подбитый русский танк в центре Хельсинки, Финляндия. Снова весь в цветах

❗️❗️❗️ Подбитый русский танк в центре Хельсинки, Финляндия. Снова весь в цветах

  Снова цветы, как в Берлине и Вильнюсе прошлой весной.  Кстати, финны уже провели несколько многолюдных акций протеста против блокирования правительством Финляндии Российской границы.

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Комментарии
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spss
поляки опять будут колодцы травить и стрелять из за угла...
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4 час.
АТ
Александр Терехов
Говнобалты, точнее, их верхушка настолько откровенно демонстрируют свой дебилизм что диву даешься. Это ж до какой степени надо ох---ть?
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3 час.
Галина Дьячина
да..власти финские далеко от чаяний народа..
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3 час.

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