❗️❗️❗️ Подбитый русский танк в центре Хельсинки, Финляндия. Снова весь в цветах

Снова цветы, как в Берлине и Вильнюсе прошлой весной. Кстати, финны уже провели несколько многолюдных акций протеста против блокирования правительством Финляндии Российской границы.
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