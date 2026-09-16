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SPLETNIK

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Сын миллиардера, экс-гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин может стать владельцем "Леста Игр"

Сын миллиардера, экс-гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин может стать владельцем "Леста Игр"

27-летний сын миллиардера Дмитрия Мазепина, глава инвесткомпании "Группа УКМ" и гонщик "Формулы-1", Никита, может стать владельцем "Леста Игр", сообщает Forbes.

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