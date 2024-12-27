Прибалтика задумала воспользоваться слабостью НАТО перед Россией – Пушков AlexCoderПрибалтика задумала воспользоваться слабостью НАТО перед Россией – Пушков AlexCoder Государства-карлики нашли способ получить выгоду Недавно финский, эстонский и латвийский лидеры заявили, что западной военной коалиции никак не одержать победу над Российской Федерацией без помощи Вашингтона.