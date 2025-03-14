На Западе нашли нового ключевого переговорщика по Украине

Советник премьер-министра Великобритании по делам национальном безопасности Джонатан Пауэлл стал новой ключевой фигурой в нынешних переговорах по конфликту на Украине, так как он помог Киеву и Вашингтону разработать идею о прекращении огня.
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