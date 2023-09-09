ДИАСПОРЫ – СПОРЫ НА ТЕЛЕ РОССИИ

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ММ

"запрет диаспор как любых сообществ инородцев представляется ошибкой – сообщества земляков на чужбине сохранятся, только уйдут в подполье. Формально-юридически если в стране есть инородцы, они могут помогать друг другу по жизни. "- Диаспора=БАНДА! Только уничтожать. Если получил российский паспорт, значит ассимиляция! В России множество национальностей, в Москве же нет татарской диаспоры? И любой татарин за границей России русский. Как только диаспора начала заниматься подкупом чиновников, юридическим сопровождением своих преступников, то сразу депортировать всех причастных!