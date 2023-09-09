ДИАСПОРЫ – СПОРЫ НА ТЕЛЕ РОССИИ Про национальные диаспоры пишут часто и много, общее мнение, что – это явление в современной России можно с уверенностью назвать как Организованное Преступное Сообщество – ОПС.
ДИАСПОРЫ – СПОРЫ НА ТЕЛЕ РОССИИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
"запрет диаспор как любых сообществ инородцев представляется ошибкой – сообщества земляков на чужбине сохранятся, только уйдут в подполье. Формально-юридически если в стране есть инородцы, они могут помогать друг другу по жизни. "- Диаспора=БАНДА! Только уничтожать. Если получил российский паспорт, значит ассимиляция! В России множество национальностей, в Москве же нет татарской диаспоры? И любой татарин за границей России русский. Как только диаспора начала заниматься подкупом чиновников, юридическим сопровождением своих преступников, то сразу депортировать всех причастных!
Ответить
2 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Ну. Тогда жрите. Это дерьмо. Раз. Ничего. Неможете. Сделать. Это. Наше Правительство.!!!
Ответить
18 мин.
v
viach
Выявлять вожаков диаспор и депортировать без права въезда в Россию даже туристом! Более того депортировать лишь по подозрению в диаспорной активности! Всё остальное из области бла-бла!
Ответить
7 мин.
Свежие комментарии