Пушилин: на месте «Азовстали» могут построить малые промышленные предприятия

Как рассказал в эфире телеканала «Беларусь-1» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, территорию металлургического завода «Азовсталь» могут рекультивировать и создать там промышленный парк, построить новые промышленные малые предприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии