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Пушилин: на месте «Азовстали» могут построить малые промышленные предприятия

Пушилин: на месте «Азовстали» могут построить малые промышленные предприятия

Как рассказал в эфире телеканала «Беларусь-1» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, территорию металлургического завода «Азовсталь» могут рекультивировать и создать там промышленный парк, построить новые промышленные малые предприятия.

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