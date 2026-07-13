Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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«Собери свои вещи и немедленно покинь наш фитнес-клуб», — бросила гламурная девушка женщине в поношенной спортивной одежде.

«Собери свои вещи и немедленно покинь наш фитнес-клуб», — бросила гламурная девушка женщине в поношенной спортивной одежде.

В престижном фитнес-центре под названием «Лuxe Vitality Haven» каждый вдох наполнялся ощущением исключительности и утонченности.

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