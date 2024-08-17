Умер журналист Евгений Ксензенко. Он боролся с тяжелой болезнью много лет, сообщила 17 августа его супругаКсензенко закончил факультет журналистики МГУ, в 2001 году стал парламентским корреспондентом НТВ.
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