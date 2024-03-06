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Командир "Града" уничтожил броневик ВСУ и более десяти боевиков

Командир "Града" уничтожил броневик ВСУ и более десяти боевиков

Министерство обороны РФ Командир РСЗО "Град" гвардии старший сержант Андрей Янукян, выполняя поставленную боевую задачу в зоне проведения спецоперации, нанес удар по отряду ВСУ, который пытался атаковать российские позиции.

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