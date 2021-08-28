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Разведывательное сообщество США не пришло к единому мнению о происхождении коронавируса

Разведывательное сообщество США не пришло к единому мнению о происхождении коронавируса

Расследование, проведенное в США несколькими разведывательными ведомствами, не дало однозначного ответа на вопрос о происхождении SARS-CoV-2.

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