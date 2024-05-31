Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белоруссия: Народное единство или русофоб Калиновский?

Белоруссия: Народное единство или русофоб Калиновский?

Культ «Кастуся» Калиновского в Белоруссии удивительно живуч. Вроде бы исторические оценки этого персонажа были пересмотрены, и белорусские чиновники больше не участвуют в памятных мероприятиях в честь польского мятежника, но к радости змагаров он по-прежнему широко увековечен в городской топонимике.

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