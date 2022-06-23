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«ПСЖ» готов платить Шкриньяру 7,5 млн евро в год плюс бонусы. Клуб предложил 60 млн евро «Интеру» за защитника

«ПСЖ» по-прежнему намерен приобрести центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Парижане готовы платить 27-летнему игроку сборной Словакии 7,5 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.

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