Знак символ «Архангельск – город рыбаков» на Ленинградском проспекте обновят уже в этом году

Об этом сообщил глава администрации АрхангельскаОб этом сообщил глава администрации Архангельска- На встрече с жителями округа Варавино-Фактория обещал привести его в порядок – и слово держу, - написал в соцсети Дмитрий Морев.
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