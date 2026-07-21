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Регион 29

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Знак символ «Архангельск – город рыбаков» на Ленинградском проспекте обновят уже в этом году

Об этом сообщил глава администрации АрхангельскаОб этом сообщил глава администрации Архангельска- На встрече с жителями округа Варавино-Фактория обещал привести его в порядок – и слово держу, - написал в соцсети Дмитрий Морев.

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