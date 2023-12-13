Последняя ночь на Амазонке

Предыдущая история - Скажи мне, кто твой друг? Вечером, как и положено, все пассажиры прильнули к телевизору, а я на палубе у спокойной реки, но она спокойна только внешне, а в водных глубинах кипит бурная жизнь.
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